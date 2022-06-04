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На Закарпатье ко Дню защиты детей УПЦ помогла сотням людей

04.06.2022 / 13:35
На Закарпатье ко Дню защиты детей УПЦ помогла сотням людей
Источник: Центр информации УПЦ
Акция ко Дню защиты детей, как и другие инициативы Иршавского братства, была основана главой братства и руководителем отдела по делам молодёжи Мукачевской епархии УПЦ архимандритом Агапитом (Шпиняк)

На Закарпатье в Международный день защиты детей Иршавское молодёжное братство имени святого Иоанна Предтечи в сотрудничестве с организацией «Волонтёры Закарпатья» посетили детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, акция прошла при поддержке Ассоциации украинцев в Швейцарии, объединению «Воздушные шарики», кондитерской «Mr. Cake», кондитеров Светланы Лях, Наталии Бесага, Виктории и многих неравнодушных.

За один день молодёжь проведала жильцов ряда соцучреждений: Чинадеевского детдома, Областного реабилитационного центра для молодёжи, интерната для слабовидящих, Виноградовского специализированного детдома для мальчиков. Не остались без внимания и опекаемые братством многодетные и малообеспеченные семьи.

Кроме того, молодёжь приобщилась к проведению детского праздника в парке Иршавы и экскурсии для детей-беженцев. В программу поездки вошли Хустский замок, страусиная ферма, оленья ферма, контактный зоопарк, ферма улиток, европейский центр лозоплетения, буйволиная ферма, Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Иза.

Акция ко Дню защиты детей, как и другие инициативы Иршавского братства, была основана главой братства и руководителем отдела по делам молодёжи Мукачевской епархии УПЦ архимандритом Агапитом (Шпиняк).

Как сообщалось ранее, благодаря Иршавскому молодёжному братству за три месяца войны получили материальную помощь почти 8 тысяч семей.

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ, Мукачевская епархия
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