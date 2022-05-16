Управделами УПЦ объяснил, почему Церковь не угождает всем людям

Цель Церкви – вести людей ко Христу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Во времена тяжелых испытаний всегда находятся те, кто обвиняет Церковь, что она якобы идет не тем путем, те, кто немедленно требуют каких-то изменений, которые, как им кажутся, полезны, для Церкви и общества, те, кто настаивают на служении духу века сего. И, что бы ни предприняла Церковь, какие решения ни приняло бы священноначалие, эти люди никогда не бывают удовлетворены.

Это неудивительно. Ведь Церковь живет в вечности и только частично пребывает в ограниченном пространством и временем падшем мире. Да, земная Церковь состоит из живых людей, которые тоже могут ошибаться, но своей земной стороной она не ограничена: неразрывная связь с Христом уберегает Церковь от уклонений», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что огромная ошибка тех, кто единолично считают, что именно они знают, куда должна двигаться Церковь, в их самоуверенности и безапелляционности. «Это признак тяжелой духовной болезни – гордыни. Ведь если человек всерьез думает, что он умнее Церкви, то это серьезный повод задуматься: а не в прелести ли я?», - добавил он.

«И хотя порой может показаться, что голос тех, кто громче всего кричит в соцсетях, это и есть голос церковного народа, не стоит забывать, что множество членов Церкви, как священников, так и мирян, как раз не склонны к громким заявления и страстным сиюминутным движениям. Эти люди со смирением и без лишних слов, без саморекламы, без позерства делают свое дело в своем месте», - продолжил управделами УПЦ.

Архиерей считает, что пойти на поводу первых – значит, предать вторых. «Пойти на поводу у заблуждающихся, пусть и искренне – значит, погрешить против истины. Значит, заменить заботу о пастве человекоугодием. «Если угождать людям, то можно оскорбить Бога», – говорит святитель Киприан Карфагенский. И это именно так. Ведь Церковь – это не политическая партия, не общественная организация, это Тело Христово», - пояснил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что цель Церкви – вести людей ко Христу.

«Это самое главное. Всё остальное, каким бы высоким ни казалось, вторично. Всё остальное лишь следствие главное цели. И сейчас, когда испытываются все душевные порывы, мы более чем когда-либо ранее должны объединиться вокруг нашего священноначалия, постараться забыть все дрязги, ссоры и недопонимания, оставить все мирские взгляды за церковным порогом и следовать со своей Церковью за Христом», - подытожил управделами УПЦ.