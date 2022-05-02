Предстоятель УПЦ поздравил с Пасхой детей-сирот Буковины

На Буковине Предстоятель УПЦ посетил лечебно-реабилитационный детский центр «Надежда, вера и любовь», который действует при Банченском монастыре и детский дом в селе Молница.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил детей и их воспитателей с Пасхой.

Воспитанники детских домов для Блаженнейшего устроили концерт и исполнили пасхальные песнопения.

Митрополит Онуфрий поздравил детей и их воспитателей со Светлым Христовым Воскресением, вручил каждому пасхальные подарки и благословил всех.

Такие визиты Предстоятеля в детские дома на Буковине уже стали традиционными. Архипастырь посещает детей, которые требуют особого внимания и опеки несколько раз в год.

Постоянный уход за детьми-сиротами обеспечивают насельницы женского монастыря в честь Боянской иконы Божией Матери.