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В Ужгороде в храме УПЦ замироточили иконы

17.12.2021 / 12:00
В Ужгороде в храме УПЦ замироточили иконы
Источник: Центр информации УПЦ
Он отметил, что известны случаи чудотворной помощи верующим, которые молились перед «Всепомогающей» иконой Богородицы

В Ужгороде в храме Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви замироточили две иконы - образ Богородицы «Всепомогающая» и Иисуса Христа «Моление о чаше».

Икона Божьей Матери мироточила раньше, а образ Спасителя «Моление о чаше» - впервые, сообщает Центр информации УПЦ

со ссылкой на Фейсбук телеканала «М-Студио».

«Через иконы Господь хочет показать свое знамение людям», - поделился настоятель храма Рождества Богородицы протоиерей Владимир Приймич.

Он отметил, что известны случаи чудотворной помощи верующим, которые молились перед «Всепомогающей» иконой Богородицы.

«Она как живая, и люди, которые приходят к этой иконе, прикладываются к этой святыне и получают большую благодатную помощь. Был случай, когда она помогла человеку уберечься от самоубийства. Она покровительствует молодоженам, которые создали семью и приходят с желанием утвердиться в браке», - рассказал священник.

Перед иконой Спасителя «Моление о чаше» верующие просят Господа помощи в укреплении веры и об исцелении душевных и телесных болезней.

«Мы просим Господа, чтобы Он молился за тех людей, которые нуждаются в духовной поддержке, за верующих людей, которые просят помощи Божией, чтобы Господь через чудо мироточения укрепил нашу веру», - подытожил протоиерей Владимир Приймич.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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