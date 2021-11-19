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Евросоюз снимет санкции с еще одного министра Януковича

19.11.2021 / 13:40
Евросоюз на следующей неделе планирует исключить из своего санкционного списка министра доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко.

"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", - отметил журналист "Радио свобода" в своем Twitter.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке ЕС, введенном в 2014 году против Виктора Януковича и его окружения, в настоящее время осталось всего семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович, добавил журналист.

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