Евросоюз снимет санкции с еще одного министра Януковича

"ЕС намерен на следующей неделе исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных за хищение государственных средств Украины", - отметил журналист "Радио свобода" в своем Twitter.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке ЕС, введенном в 2014 году против Виктора Януковича и его окружения, в настоящее время осталось всего семь человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович, добавил журналист.