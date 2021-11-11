Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии

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Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 – СМИ
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Человечество слишком медлительно для предотвращения чрезмерного потепления Земли - доклад
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Польша планирует "радикальное укрепление" армии из-за угрозы Беларуси и России
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В США эксперты одобрили ковид-прививки детей с 5 лет вакциной Pfizer
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В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ
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Нафтогаз получил 1,7 миллиарда убытка за полгода – отчетность
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Реальная зарплата в Украине в сентябре 2021г выросла на 6,9% - Госстат
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ООО "Дженерал Коммерс" купило столичный завод "Большевик" на аукционе за 1,429 млрд грн
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"Газпром" потребовал от Молдовы ослабить отношения с ЕС в обмен на газ – FT
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В Германии сделали шаг к сертификации "Северного потока-2"
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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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06:22
В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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