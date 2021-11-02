Войти | Зарегистрироваться
12:59

вторник,
02 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ с помощью подделки документов

02.11.2021 / 11:31
На Буковине активисты ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ с помощью подделки документов
Источник: Центр информации УПЦ
На этот раз в Новоселицкий районный суд ПЦУ подали списки, в которых многие, по состоянию на сегодняшний день, умерли и были отпеты в нашем православном храме

В Черновицкой области активисты ПЦУ передали в суд документы, в которых указаны фамилии умерших людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, об этом рассказал настоятель Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви села Рынгач отец Серафим.

Отец Серафим показал судебный иск, где фигурируют умершие люди, якобы поддерживающие переход общины УПЦ села Рынгач в ПЦУ.

Ранее Хозяйственный суд Черновицкой области уже отказывался рассматривать иск ПЦУ о праве собственности на храм в Рынгаче. Теперь представители ПЦУ обратились в Новоселицкий районный суд с требованием отменить право собственности общины УПЦ на храм в Рынгаче.

«На этот раз в Новоселицкий районный суд они подали списки, в которых многие, по состоянию на сегодняшний день, умерли и были отпеты в нашем православном храме. И при жизни ни у кого из них не было желания переходить в ПЦУ», - поделился священник.

Отец Серафим напомнил, что три года назад в Рынгаче представители ПЦУ обманом собирали подписи в поддержку перехода в раскол. Впоследствии многие жители села отозвали свои подписи, узнав правду о том, кто и с какой целью их собирал.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 ноября
1 ноября
31 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.