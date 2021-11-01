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В УПЦ рассказали, можно ли умываться после помазания святым елеем

01.11.2021 / 16:55
В УПЦ рассказали, можно ли умываться после помазания святым елеем
Источник: Центр информации УПЦ
Грех - это, прежде всего, осознанное действие человека

В церковных правилах нет определенного указания, можно ли умываться после помазания освященным елеем или нет.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Данная практика относится скорее к личному благочестию человека.

Возникает вопрос: если человек был помазан освященным елеем, какая необходимость ему сразу же после этого умываться?

Если человек благоговейно относится к таким священным вещам, как освященный в храме елей и т. п., у него даже и в мыслях не будет осознанно его смывать сразу же после помазания», - сказал Андрей Музольф.

Он объяснил, что если же это произойдет механически, скорее всего, ничего греховного в этом не будет, «так как грех - это, прежде всего, осознанное действие человека».

 

Источник: Inpress.ua
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