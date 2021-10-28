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Украина перейдет на зимнее время в последнее воскресенье октября

28.10.2021 / 17:53
В ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часов утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на 1 (один) час назад.

В ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часов утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на 1 (один) час назад.

Отметим, что перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти четыре десятилетия, и по традиции стрелки сдвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

В этом году украинцы перейдут на зимнее время в ночь на 31 октября, в 4 часа утра. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличится на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

Напомним, Верховная Рада в марте этого года отправила на доработку в комитет законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», который предлагает отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине "зимнее" время.

Источник

зимнее время, перевод часов
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