Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой Холлар 18 октября.

"Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", – отмечается в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.

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