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Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022

19.10.2021 / 14:42
Команда сотрудников Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по первому пересмотру программы финансирования stand-by (SBA).

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Иванны Владковой Холлар 18 октября.

"Это открывает путь для рассмотрения первого пересмотра SBA и запроса о продлении программы советом директоров МВФ. Завершение первого пересмотра позволит выделить (Украине) SDR500 млн (около $700 млн)", – отмечается в релизе по итогам длившихся с 21 сентября по 18 октября обсуждений между сторонами.

Источник

МВФ, Холлар
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