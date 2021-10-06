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Митрополит Антоний объяснил, что мешает духовному спасению

06.10.2021 / 14:40
Митрополит Антоний объяснил, что мешает духовному спасению
Источник: Центр информации УПЦ
Спасение - в Церкви Христовой, в соблюдении заповедей, в любви к Богу и ближнему, в искоренении страстей и в смиренном взгляде на себя

Спасению мешает прежде всего самомнение.

Как cообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «КП в Украине», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Рано или поздно всем придётся лицом к лицу встретиться с Творцом, и существует реальность, что очень многие, ныне дерзающие говорить от имени Бога, в Судный день услышат далеко не то, что хотели: «Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»» (Мф. 7:22)», - сказал управделами УПЦ.

Владыка напомнил, что Господь воистину всеблаг и всемилостив, и милосердие Его выше всех уставов и типиконов.

«Господь пришёл прежде всего спасти грешников, а не карать. Но, с другой стороны, для Господа крайне важна человеческая свобода, и уж если человек по своей воле не хочет быть с Ним в Царствии Небесном, даже этот безумный и страшный выбор Господь не нарушит», - пояснил он.

Митрополит Антоний отметил, что спасение христианина не в обличении и не в ложном всепрощении. «Спасение — в Церкви Христовой, в соблюдении заповедей, в любви к Богу и ближнему, в искоренении страстей и в смиренном взгляде на себя. Всё прочее, несмотря на красивые и громкие слова, ведёт в бездну», - заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
спасение, упц, митрополит Антоний
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