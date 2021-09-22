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Украина получила еще 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в пределах COVAX

22.09.2021 / 16:15
Украина получила 159 тысяч доз вакцины китайского производства CoronaVac в пределах COVAX. Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцина CoronaVac (Vero Cell [Инактивированная]) одобрена ВОЗ для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

Вместе с этой поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил Украине 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

Ранее сообщалось, что COVAX продолжит предоставлять Украине вакцины от коронавируса в 2022 году.

Источник

коронавирус, вакцина
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