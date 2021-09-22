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"Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках" – Зеленский в Нью-Йорке

22.09.2021 / 13:50
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.

Об этом сообщает телеканал "Дом"

Прямая речь: "И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность".

"Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий".

"Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с различными странами.

Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

Президент Украины акцентировал, что в виду сложившейся геополитической ситуации "трусит весь мир".

"Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы", — резюмировал он.

Напомним: Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Источник

Крым, Донбасс, Зеленский
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