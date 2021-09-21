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НАБУ вручило первую подозрение в недостоверным декларированием: "повезло" брату судьи Вовка

21.09.2021 / 16:49
Брату голове Окружного админсуда Киева Павлу Вовка – Юрий Зонтову вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларации.

Это первое подозрение в недостоверное декларирование после восстановления ответственности по указанной статье.

Об этом сообщают НАБУ, источник УП в правоохранительных органах

Так, Зонтов который в прошлом сотрудник Службы внешней разведки, а также по совместительству адвокат, по версии следствия, является фактическим владельцем квартиры, где нашли большие объемы налички. Речь идет о деле о взятке в 100 тысяч долларов для двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через скандального голову ОАСК Павла Вовка.

В этом деле Зонтов уже получил подозрение. Речь идет о подстрекательстве на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК.

Во время разоблачения "на горячем" по месту выявления взятки нашли еще антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. Там же изъяли более 3,7 миллионов долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч грн и 100 шекелей (всего более 135 млн грн).

Новая же подозрение связана с делом о взятке, поскольку помещение в котором передавали средства, по версии правоохранителей, принадлежит именно брату голове ОАСК, как и средства, которые там обнаружили. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года,

Напомним: В НАБУ добавили, что сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование.

Предыдущие дела из-за решения КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК Украины.

6 апреля антикоррупционные органы уличили в получении $100 тысяч взятки двух адвокатов, которые обещали решить вопрос в судебном иске через главу ОАСК Павла Вовка.

Как стало известно, один из адвокатов – брат Вовка Юрий Зонтов. Он является сотрудником Службы внешней разведки (на время досудебного расследования отстранен от должности).

9 апреля суд отправил Юрия Зонтова– под стражу до 4 июня с альтернативой залога – 35 млн 185 тысяч гривен, а позже суд арестовал с возможностью внесения 2,95 миллиона гривен залога его сообщника – адвоката Юрия Донца.
За Донца в тот же день внесли 2,95 миллиона гривен залога.

ВАКС арестовал недвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска помещения.

Источник

повестка, НАБУ, Зонтов
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