Еврокомиссия одобрила выделение Украине второго транша в 600 миллионов евро

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил президентку ЕК Урсулу фон дер Ляйен и вице-президента Валдиса Домбровскиса за положительную оценку украинских реформ.

Домбровскис также прокомментировал решение ЕК и отметил, что рад видеть хороший прогресс в вопросах украинских реформ.

Средства предоставляются Украине на 15 лет, до 2035 года, по низкой плавающей ставке (в прошлом году она составляла 0,125% годовых)

Для получения Украиной второго транша ЕС имел ряд требований. Одной из ключевых было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Также речь шла о реформе налоговой и таможни, медзакупок и корпоративной реформе.

В Минфине сообщили, что эти средства будут направлены на поддержание экономической стабилизации в Украине путем обеспечения потребностей во внешнем финансировании.

Напоминаем: Украина и ЕС 23 июля 2020 года официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить без дополнительных условий и Украины получила их уже в декабре 2020 года. Для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

В августе Домбровскис заявил, что Украина выполнила все основные условия для получения второго транша, но заметил, что его поступление возможно после решения МВФ.

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