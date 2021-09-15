На Закарпатье верующие УПЦ пройдут 40 км к мощам преподобного Иова Угольского

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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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В Харькове открыли памятник крысе
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Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
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На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
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Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
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В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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