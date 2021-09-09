Для соросят успешная проверка НАПК ничего не значит

Об этом сообщает телеграмм-канал ЗЕландия.

"Еще в 2015 году в СМИ писали о сомнительном «подарке», полученном Светланой Шелест в виде паркоместа и квартиры в элитном доме на улице Институтской стоимостью около 20 миллионов гривен. Также у активистов были претензии касательно решений Шелест на должности судьи Шестого апелляционного суда, в котором она была замом. Вместе с этим данные обстоятельства проанализировались Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) во время прохождения Светланой Шелест квалификационного оценивания и не стали основанием для признания ее такой, что не прошла оценивания. Также «перезагруженное» Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело проверку декларации Светланы Шелест за 2021 год и нарушений не установило. Однако всего этого ей может не хватить", - говорится в сообщении.

В то же время судьи считают, что "для соросят успешная проверка даже «перезавантаженого НАПК» ничего не значит". "Поэтому никому не избежать признание «недоброчесным». Как говорится, за это уже заплачено грантами на «реформу» . Да и Офис президента хочет завести в ВСП побольше своих людей. И тут Колхозница Данишевская, которая ходит и продаёт всем возможность порешать с международниками, явно не поможет. Только не состоятельность самой процедуры и позиция Совета судей Украины (ССУ) может уберечь от коллапса. Хотя, как мы уже говорили, иногда кажется, что раз сгорел сарай, то гори уже и хата", - отмечают служители Фемиды на страницах телеграмм-канала "Под мантией".