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Митрополит Антоний объяснил, возможно ли быть с Богом вне Церкви

02.09.2021 / 17:05
Митрополит Антоний объяснил, возможно ли быть с Богом вне Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Господь всем желает спасения, всех ведет к нему, но не все соглашаются принять Его волю

Господь определил нам путь ко спасению - Иисуса Христа, оставил нам Церковь, пребывающие в Ней спасутся.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Есть общества, которые стараются жить по нравственным законам, и это прекрасно, но духовная жизнь, ведущая к спасению, совсем другое. Нравственность и духовность - разные вещи.

Святые говорили, что жить по совести могут многие, однако спастись смогут лишь те, кто придет к Православной вере и примет Крещение, кто начнет жить по евангельским заповедям. «Вне Церкви нет спасения», - говорил защитник Церкви и чистоты веры священномученик Киприан Карфагенский. Он поучал: «Быть вне Церкви и оставаться христианином невозможно…Тот, кто не может уже иметь отцом Бога, тот не имеет матерью Церковь», - объяснил митрополит Антоний.

Он привел слова священномученика Иллариона Троицкого «Мы должны признать истину: христианство от Церкви совершенно неотделимо и без Церкви христианство невозможно».

Владыка подчеркнул, что Господь всем желает спасения, всех ведет к нему, но не все соглашаются принять Его волю и…погибают.

Отвечая на вопрос, возможно ли спасение для иноверцев, митрополит Антоний напомнил известные слова святителя Феофана Затворника: «Не знаю, спасутся ли они, а я без Православия не спасусь».

«Феофан Затворник констатирует, что несет ответственность только за себя, свои поступки, свою веру и слова, поэтому и судить никого не желает, оставляя суд Богу. Он идет за Христом, откликнувшись на Его призыв: следуй за Мной. Но это не значит, что он не способен защитить Церковь», - отметил владыка Антоний.

Он подчеркнул, что Господь людям указал правильный путь.

«Господь определил нам путь ко спасению - Иисуса Христа, оставил нам Церковь Свою, пребывающие в Ней спасутся. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5). Один Бог и одна Святая Церковь», - подытожил управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
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