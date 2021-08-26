Глава Минфина: дефицит госбюджета-2022 на уровне 3,5% ВВП – это четкая позиция и мы не видим возможности ее пересматривать

Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"3,5% дефицита - это четкая позиция, зафиксированная в программе, среднесрочной декларации. И мы не видим возможности ее пересматривать", – сказал он.

Бюджетная декларация предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% ВВП в 2021 году до 3,5% ВВП и 3% ВВП в два последующих года соответственно и до 2,7% ВВП в 2024-м."В предыдущем году мы долго и сложно вели переговоры с МВФ о дефиците. В итоге вынуждены были принять позицию МВФ и сократить дефицит до 5,5% ВВП. Сейчас речь идет о 3,5% и дискуссии о повышении нет", – подчеркнул министр.

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