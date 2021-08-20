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Провозглашение независимости Украины поддержали бы сегодня 80% граждан – соцопрос "Рейтинга"

20.08.2021 / 13:43
80% украинцев сегодня бы поддержали провозглашение независимости Украины, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

 "80% всех опрошенных на сегодняшний день поддержали ли бы провозглашение Независимости Украины, только 15% высказались бы против, и еще 5% затруднились ответить", - сказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив на презентации опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации" 19 августа в агентстве "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что во время опроса респонденты также оценивали и свою идентичность (по 10-балльной шкале).

Так, согласно исследованию гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных (11% не чувствуют себя таковыми), европейцами - 26%, "советским человеком" - 21%.

Среди представителей поколения Независимости идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы - 40%. Старшие возрастные группы меньше считают себя европейцами, но чаще других идентифицируют себя как "советского человека".

Опрос был проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка выборки не более 1,0%.

Источник

опрос, независимость
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