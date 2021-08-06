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Лукашенко поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси

06.08.2021 / 13:46
Александр Лукашенко поручил белорусским силовикам "закрыть каждый метр границы".

Об этом он заявил на совещании по вопросам ситуации на границе, передает БЕЛТА.

"Ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна... Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры... Не дай бог, они (сопредельные страны - ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах - ред.), через официальные пропускные пункты", - сказал Лукашенко.

Напомним, в ночь на 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, которые собирались пересечь границу со стороны Беларуси.

В этом году границу из Беларуси в Литву уже перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы.

В конце мая, после инцидента с захватом белорусскими властями рейсового самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, и санкций, которые были введены после этого Евросоюзом против белорусского режима, Лукашенко заявил, что не намерен защищать Европу от нелегальных мигрантов в условиях давления.

После этого на границу с Литвой из Минска начали организованно привозить сотни мигрантов, которых переправляли в Беларусь "в один конец" из Ирака, Сирии и нескольких африканских стран.

Источник

граница, Беларусь, Лукашенко
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