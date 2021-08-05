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В УПЦ рассказали, как нужно вести себя когда заходишь в храм

05.08.2021 / 12:30
В УПЦ рассказали, как нужно вести себя когда заходишь в храм
Источник: Центр информации УПЦ
Храм – это не просто некое здание, пусть даже и имеющее особую архитектуру, но здание, в котором совершается, то, что святой апостол Павел называет «тайной человеческого спасения»

Входя в храм, нужно помнить, что храм – это здание, в котором совершается, то, что святой апостол Павел называет «тайной человеческого спасения».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Храм – это, прежде всего, место для общественной молитвы, место, где Бог общается с человеком и наоборот. А значит в храме стоит вести себя так, чтобы слово Божие, обращенное к людям, не было заглушено», - сказал Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС привел слова преподобного Ефрема Сирина, который еще в IV веке говорил: «Вошедши в дом Божий, не будем парить умом; напротив того, внутренний человек наш да займется созерцанием и молитвою». По его словам, подобные мысли, указывающие на величие того, что совершается в храме, выражает и святитель Иоанн Златоуст: «Никто не входи сюда с житейскими заботами, никто – с рассеянностью и смущением, но оставим все это за первыми дверями, и таким образом все войдем сюда. Мы входим в Царские Чертоги небесные, вступаем в светлые области, внутри они исполнены великого молчания и неизреченных тайн».

«Входя в храм, нужно помнить, что храм – это не просто некое здание, пусть даже и имеющее особую архитектуру, но здание, в котором совершается, то, что святой апостол Павел называет «тайной человеческого спасения». Здесь Сам Бог преподает всего Себя в снедь человеку и человек таким образом получает возможность становится причастником Божества. Может ли быть в этом мире что-то большее? Конечно же, нет», - заключил Андрей Музольф.

Источник: Inpress.ua
храм, УПЦ
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