НАПК проверило более двух тысяч деклараций чиновников - 99% имели недостоверные данные

Об этом сообщается на сайте платформы для работы с открытыми государственными данным Опендатабот.

«С 2017 по 2019 год Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело 2123 полные проверки деклараций чиновников, и в 99% случаев или у 2106 чиновников выявили нарушения», - говорится в сообщении.

Отмечается, в 2019-м НАПК выявило 1469 недостоверных деклараций - это самая большая цифра за последние четыре года. Например, в 2018 году было выявлено 469 недостоверных деклараций, а в 2017 - 141.

Также за несвоевременное представление деклараций в 2019 году было составлено 120 административных протоколов о привлечении чиновников к ответственности. Это на 35% меньше, чем в 2018-м (185 протоколов).

Сейчас продолжаются проверки деклараций 2020 года, поданных чиновниками в апреле этого года.

Напомним, еще в июле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон 1576-IX о наказании за ложь в декларациях.

Согласно ему, в случае, если чиновник указал недостоверную информацию, он может оказаться за решеткой на срок до двух лет и потерять право занимать определенные должности до трех лет.

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