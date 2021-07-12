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В УПЦ рассказали, какие качества помогали апостолам стать святыми

12.07.2021 / 17:40
В УПЦ рассказали, какие качества помогали апостолам стать святыми
Источник: Центр информации УПЦ
Священник рассказал, что Церковь не может существовать вне апостольской традиции

Вера в Бога, решительность и смирение – то, чему учит нас жизнь и труды святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Греческое имя «Петр» обозначает «камень». Вот и у нас внутри должен быть камень. Наше сердечное здание должно быть построено на камне. Что это за камень? На этот вопрос очень точно отвечает святитель Кирилл Александрийский: «Надобно написать Божественную заповедь в уме и сердце; пользу этого ясно показывает Божественный Давид, говоря о всяком праведнике: закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его (Пс. 36:31). Ибо, я думаю, очень ясно, что у кого Божественный закон пребывает в уме, тот, несомненно, будет и хорошо утвержденным, и в добродетели устойчивым». Обратим также внимание на имя «Павел», с латыни оно переводится, как «малый». Савл, помня свои прошлые прегрешения против христиан, таким образом смирил себя ниже других апостолов. Вот и мы должны смирять себя, почитая себя маленькими, малыми, а не большими», - объяснил священник.

Он подчеркнул, что святые апостолы Петр и Павел оставили христианам жизненный девиз – «имей в себе камень жизни - заповеди Божии, живи ими, строй свою жизнь на них и почитай себя малым, а Бога Великим».

Священник рассказал, что Церковь не может существовать вне апостольской традиции.

«Вот фундамент Церкви – это Сам Бог Святая Троица Отец, Сын и Святой Дух. А следующий камень в этом фундаменте – это святые апостолы…Церковь есть Апостольская. И не может не быть Апостольской. Объективным выражением преемственности апостольской традиции является законность священнических хиротоний в Церкви. Если «генеалогия» хиротонии того или иного диакона, священника или епископа не прослеживается до святых апостолов, соответственно он не может быть диаконом, священником или епископом. И это не человеческая выдумка, как сегодня нам пытаются внушить «модные» современные религиоведы. Нет. Это Божье установление. Это двери в Небо, в Царствие Небесное. И этому установлению мы должны подчиниться для того, чтобы ничего не препятствовало нашему спасению», - напомнил отец Андрей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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