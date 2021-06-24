Шмыгаль рассказал, кто получит преимущественное право выкупа земельного участка

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что Кабинет министров внес изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество. По словам Шмыгаля, это решение позволит обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.

"После открытия рынка земли аграрии, которые много лет работают на земельном участке, получат преимущественное право его выкупа. В то же время все сделки купли-продажи будут проверяться на соблюдение требований закона", - сказал премьер.

Он дал задание Министерству аграрной политики и продовольствия обеспечить необходимый уровень информирования, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Шмыгаль обратил внимание, что кроме открытия рынка земли, важно развивать систему мелиорации, поскольку жаркая погода постоянно создает опасность засухи и потери урожая для аграриев.

"В связи с этим проект орошения в южных областях является приоритетом нашего правительства и профильного министерства", - подытожил глава Кабмина.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин утвердил Порядок проверки соответствия приобретателя или владельца земучастка сельскохозяйственного назначения требованиям закона. Проверку будут осуществлять нотариусы.

Верховная рада приняла закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.

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