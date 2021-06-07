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Стали известны подробности нападения на митрополита УПЦ в Виннице

07.06.2021 / 17:11
Стали известны подробности нападения на митрополита УПЦ в Виннице
Источник: Центр информации УПЦ
Сразу после сообщения полицейские начали поиски злоумышленника

Полиция прокомментировала нападение на митрополита Украинской Православной Церкви Варсонофия (Столяра).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 5 июня у Крестовоздвиженского храма в Виннице неизвестный мужчина повредил автомобиль митрополита Варсонофия, разбил архиерейский посох, повредил церковную утварь.

«Сразу после сообщения полицейские начали поиски злоумышленника. Его задержали около 16 часов в городе Винница. К этому времени его родственники объявили мужчину в розыск. Через определенные семейные обстоятельства он ушел из дома, и никто не знал где он находится.

Злоумышленника (1983 года рождения) задержали и опросили, он находился в состоянии алкогольного опьянения и никоим образом не объяснял своих действий. По факту хулиганства открыто уголовное производство по ч.2. ст. 296 УК. Проводятся необходимые следственные действия в уголовном производстве», - отметила руководитель отдела коммуникации полиции Анна Олейник.

В Винницкой епархии подчеркнули, что злоумышленник накануне, в пятницу 4 июня, на своем автомобиле приезжал в Браиловский монастырь, где интересовался местонахождением митрополита Варсонофия.

Источник: Inpress.ua
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