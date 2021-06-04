Митрополит УПЦ рассказал, по какому «дресс-коду» душа попадает в рай

Красота души, очистившейся от грехов – главный критерий обретения рая.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Критерии красоты (души - ред.) даны нам в Евангельских заповедях. В рай будут просто пускать по дресс-коду - только красивых. А всех безОбразных отправлять в ад, без всякого разбирательства. Успел в течение жизни навести красоту в душе - проходи, нет - иди отсюда. Вот и весь Суд. Так что лучше к нему готовиться заранее, пока есть время», - подчеркнул митрополит Лука.

Владыка отметил, что современное человечество делится на две категории - на тех, кто идёт в ногу с миром, прилепляясь сердцем ко всему земному, и тех, кто прилагает все усилия, чтобы не нарушать волю Божию.

«В первом лагере людей во много раз больше, чем во втором. Эти два противоположно направленные движения постоянно сталкиваются между собой, в результате чего не прекращается их конфликт», - написал архиерей.

По его словам, людям «нужна огромная сила, мужество и твёрдость, чтобы не сорваться и не позволить увлечься за потоком душ, спешащим в адскую пропасть».

«Падшие ангелы внушают людям, что Бог есть любовь, Он любит всех без исключения, в том числе и подверженных развращению, да и вообще любого грешника. И это в самом деле правда, но только одна ее половина. А вторая заключается в том, что Бог ненавидит грех. И если человек стал единым со грехом, то его участь будет та же, что и участь жителей Содома, Гоморры, допотопных людей, сатаны с его приспешниками и всех тех, кто шел против Бога. Священное Писание и Ветхого, и Нового Завета говорит об этом однозначно», - напомнил владыка Лука.

Архиерей призвал верующих выполнять Евангельские заповеди и стремиться, достигнув красоты души, обрести спасение и рай.