Один человек погиб, пятеро травмировались в результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 22 мая около 20.45 возле с.Кульчиевцы Каменец-Подольского района. Правоохранители уточнили, что на борту воздушного шара находился 28-летний пилот, киевлянин, и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук Черниговской области и житель Каменец-Подольского района. Погибший – 53-летний житель Прилук.

"Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины.

Как сообщает местное издание "Вечерний Каменец", стало известно о том, что пролетая над линией высоковольтных передач воздушный шар задел корзиной линию электропередач, что повлекло опрокидывание корзины, в котором находились люди.

Силами полиции, врачей и спасателей были найдены пять человек, находившихся в корзине. Еще одному пассажиру, который упал на местное кладбище, врачи проводили реанимационные мероприятия, однако они оказались безуспешными и от полученных травм он скончался.

Два человека с переломами были сразу госпитализированы в Каменец-Подольскую городскую больницу, еще трое отправлены в травмпункты. Сообщается, что все пострадавшие получили серьезные травмы.

В то же время, очевидцы в соцсетях сообщают, что корзина не цеплялась за ЛЭП, а шар "сложился в яйцо" и его носило ветром в разные стороны. В это время из корзины выпали четверо человек, а двое так и остались в корзине, пока та не упала на землю. Двое выпали из корзины на местное кладбище, один из них погиб на месте, ударившись головой о памятник. Супруга погибшего осталась в корзине и получила два открытых перелома ноги.

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