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Предстоятель УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного

23.05.2021 / 20:15
Предстоятель УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного
Источник: Центр информации УПЦ
По словам Митрополита Онуфрия, мы должны об этом помнить и стараться быть благодарными Богу, всегда молиться: и за богослужениями, и дома, и на работе, и в дороге.

Тот человек, который постоянно молится Богу и благодарит за все, может хранить верность Ему, даже когда переживает трудности и потрясения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сказал во время своей проповеди в Свято-Духовском кафедральном соборе Черновцов.

Раскрывая смысл Евангельской притчи об исцелении расслабленного (Ин. 5: 1-15), Предстоятель УПЦ отметил, что это «напоминает о милостях, которые Господь принес нам на землю Своим Воскресением».

Однако, как заметил Блаженнейший, часто люди, которые якобы любят Бога, посещают богослужения, во время гонений за веру отворачиваются от Бога и забывают о Его милостях и щедротах.

«Блажен тот человек, который хранит верность Богу и когда ему хорошо, и когда плохо. Еще тщательнее человек должен хранить верность Богу, когда нас посещают сложности жизни», – подчеркнул он.

По словам Митрополита Онуфрия, мы должны об этом помнить и стараться быть благодарными Богу, всегда молиться: и за богослужениями, и дома, и на работе, и в дороге.

«Тот человек, который постоянно молится Богу и благодарит за все, может хранить верность Ему, даже когда переживает трудности и потрясения», – отметил архипастырь и объяснил: «Потому что молитва должна возноситься нами всегда: и в скорбные дни, и в радостные дни, и в счастье, и в горе. Всегда молитва должна звучать. Если даже нас постигло несчастье, то сильная молитва поможет нам все преодолеть».

В завершение Блаженнейший владыка пожелал быть всегда с Богом. «И тогда, когда на нас сыпется радость, что-то хорошее, и тогда, когда нас постигли трудности, искушения. Это все для нашего спасения, для закаливания нашей любви к Богу, для того, чтобы мы хранили верность Богу до последних дней своей жизни. Вот тогда будет Божье благословение над нами», – подытожил Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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