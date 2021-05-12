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В ЕС и США отреагировали на ракетные обстрелы между Израилем и Сектором Газа

12.05.2021 / 17:54
В США и ЕС призвали принять меры для снижения напряженности в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, после того, как там произошли ракетные обстрелы с обеих сторон.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters, а также свидетельствует заявление Европейской службы внешних связей

В частности, Блинкен заявил, что США "очень сосредоточены на ситуации в Израиле, на Западном берегу, в Секторе Газа, очень глубоко обеспокоены ракетными обстрелами, которые мы наблюдаем сейчас, которые им необходимо прекратить, им необходимо прекратить немедленно".

Блинкен также выразил обеспокоенность по поводу насилия и "провокационных действий" на Храмовой горе.

В ЕСВС заявили, что ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и подпитывают эскалацию. Отмечается, что все лидеры обязаны действовать против экстремистов и в первую очередь необходимо предотвратить дальнейшие жертвам среди гражданского населения. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться.

Напомним: из Сектора Газа было осуществлено ракетный обстрел юга Израиля. На территорию Израиля, кроме ракет, были запущены воздушные шары со взрывчаткой.

Танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения "ХАМАС".

 

Напряженность в Иерусалиме резко возросло в последние дни накануне решение израильского суда о том, может ли власть выселить десятки палестинцев из района Шейх-Джаррах и отдать их дома еврейским поселенцам. В воскресенье днем ​​Верховный суд согласился отложить слушания.

Более 120 человек, в том числе годовалый ребенок, получили ранения в результате палестинских протестов против запланированных выселений в районе Шейх-Джаррах.

Лидер вооруженного крыла палестинской военизированной группировки "ХАМАС" Мохаммед Дейф выступил с редким заявлением, которое адресовалось Израилю - что он заплатит "высокую цену", если выгонит палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Источник

США, Израиль, Сектор Газа
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