Войти | Зарегистрироваться
13:47

четверг,
29 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Черниговщине УПЦ передала гуманитарную помощь детям -сиротам

29.04.2021 / 13:33
На Черниговщине УПЦ передала гуманитарную помощь детям -сиротам
Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительная акция проводится по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента (Вечери)

Нежинская епархия Украинской Православной Церкви передала гуманитарную помощь общежитию для детей-сирот и лишенных родительской опеки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, епископ Ладанский Феодосий (Марченко) передал гуманитарную помощь коммунальному учреждению «Областное социальное общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки».

Благотворительная акция проводится по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента (Вечери).

Во время встречи с администрацией и воспитанниками учреждения епископ  Феодосий передал детскому приюту продукты и антисептики.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской епархии УПЦ к празднику Воскресения Христова проводят традиционный сбор подарков для детей с ДЦП и Приднепровского гериатрического пансионата.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 апреля
28 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.