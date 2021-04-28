Запад заинтересован в том, чтобы полностью сменить политическую и бизнес-элиту в Украине, – эксперт

В этот список попали депутаты, чиновники и бизнесмены, которые в будущем станут объектами расследований антикоррупционных органов, пишут Украинские новости со ссылкой на интернет-издание Капитал.

"Сложно делать выводы по поводу аутентичности выложенного списка, но не приходится сомневаться, что коллективный Запад заинтересован в том, чтобы сменить практически всю бизнес- и политическую элиту Украины. Невзирая на то, что в этом списке очень много людей, которые являются идеологическими оппонентами, их роднит то, что все они могут попасть под особое внимание НАБУ с точки зрения интереса к их так называемой коррупционной деятельности. Там довольно обширный список, включающий представителей партии власти, оппозиции и людей из олигархических кругов. А то, что Запад будет использовать антикоррупционную вертикаль, выдавливавая украинский полит- и бизнесбомонд, это совершенно очевидно. И НАБУ здесь является одним из инструментов, с помощью которых это будет делаться. То есть, речь идет не о борьбе с коррупцией, а о борьбе за контроль и влияние", - отметил политолог.

В документе отмечается, что фигурантами списка займутся "после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы". Это, по мнению политолога, вряд ли сильно отразится на желании депутатов голосовать за эти реформы.

"Очень часто депутаты голосуют за те вещи, которые в частном кругу они осуждают или с которыми не согласны. Я думаю, что и в данном случае многие все прекрасно понимают, но ничего с этим поделать не смогут. Часть депутатов, возможно, сделают для себя практические выводы, но все-таки, я думаю, в большинстве они, как в песне, "скованные одной цепью". И будут голосовать, следуя спущенным им указаниям", - отметил эксперт.

Золотарев не верит, что обнародование подобных документов приведет к объединению украинских элит и попытке оказать какое-то сопротивление внешнему давлению.

"Полагаю, что о таких списках и о таком внимании догадывались и до этого. Но дело в том, что у всех разные интересы. Подставить себе объединение тех же Ахметова и Коломойского очень тяжело, хотя один пойдет под раздачу первым, а другой чуть погодя, это понятно. При этом каждый, естественно, по хорошей олигархической привычке, стремится еще и найти в этом свой гешефт. Проблема украинского "олигархического кооператива“ в том, что у них разновекторные интересы, это слишком разные люди и им сложно договорится о какой-то совместной деятельности. Точно так же, как и у простых украинцев, у олигархов проблема с самоорганизацией и объединением усилий для решения тех или иных задач, - они индивидуалисты. И именно этот индивидуализм является препятствием для того, чтобы украинский олигархический кооператив оказал организованное сопротивление коллективному Западу", - полагает эсперт.

Напомним, ранее бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал список людей, которые в ближайшее время должны стать объектами внимания НАБУ. В него попали десятков депутатов Верховной Рады, ряд известных бизнесменов, чиновников и несколько членов Высшего совета правосудия. Как отмечается в самом начале составленного на английском языке документа, все они станут объектами "дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и завершения судебной реформы".