Ситуация на Донбассе контролируемая, этот вопрос был приоритетным на заседании СНБО - Зеленский

"Вопрос Донбасса рассматривался тайно, детали я не могу вам рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова, это самое главное", - заявил Зеленский по итогам заседания СНБО.

Президент также призвал граждан доверять исключительно официальным заявлениям, касающимся ситуации на Донбассе.

"Мы понимаем, что есть в СМИ много разной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины", - подчеркнул он.

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