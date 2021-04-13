РФ нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности – МИД Украины

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос относительно разъяснений о существенном росте военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности", - говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в понедельник.

В украинском внешнеполитическом ведомстве расценивают отказ Москвы выполнять положения Венского документа как "очередное подтверждение намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины".

Также в МИД отметили, что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение напряжения, были российской стороной проигнорированы. Также российская делегация бойкотировала созванную Украиной 10 апреля встречу с участием других государств-участников ОБСЕ.

"Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", - говорится в комментарии МИД Украины.

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