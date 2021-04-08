Войти | Зарегистрироваться
17:15

четверг,
08 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

МИД сомневается в наказании виновных в катастрофе МАУ: мы не знаем ни одного имени

08.04.2021 / 15:46
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сомневается в правдивости информации о том, что Иран предъявил обвинения 10 причастным к катастрофе самолета МАУ.

Украинская сторона не получала официальных сообщений об этом.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как подчеркнул Енин, очень часто "информационные сливы", которые распространяют иранские СМИ, не подтверждаются.

"К большому сожалению, из этих 10 человек, которым якобы предъявлены обвинения, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, причастны ли эти лица к катастрофе", - сказал он.

Енин добавил, что украинская сторона неоднократно призывала Иран к большей прозрачности в техническом расследовании и в уголовно-правовом преследовании причастных к катастрофе самолета МАУ.

Напомним, на днях иранское государственное издание ISNA сообщило о предъявлении обвинений 10 должностным лицам Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ. Как известно, самолет МАУ был уничтожен иранскими ракетами 8 января 2020 года. Тегеран утверждает, что причиной инцидента стала ошибка оператора ПВО.

В марте 2021 года Иран опубликовал финальный отчет по расследованию катастрофы МАУ. Украина раскритиковала этот отчет, поскольку документ не дает ответ на ключевые вопросы.

После этого глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина хочет "создать проблемы" для Ирана из-за катастрофы самолета МАУ.

Источник

МИД, МАУ, Иран
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.