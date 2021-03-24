Поставки китайской COVID-вакцины в Украину: названа дата прибытия рейса

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на представителя компании "Лекхим" Элеонору Мирошник.

25 марта "Лекхим", которая является представителем Sinovac Biotech, должна принять и доставить в Украину первую партию препарата под названием CoronaVac.

Вероятно, в первой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,9 миллиона доз.

Напомним, ранее была информация о том, что вакцину CoronaVac могут привезти в Украину до 15 марта.

Кроме того, Минздрав сообщил о регистрации вакцины CoronaVac в Украине.

Добавим, до конца марта Минздрав рассчитывает получить еще одну партию вакцины Covishield с индийского завода Serum Institute.

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