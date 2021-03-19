Кацман: Медведчук является главным «раздражителем» для власти, которая хочет слышать только славословия

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политический эксперт Владимир Кацман.

«У нас власть обещала очень много своим избирателям, но ничего не сделала, развернулась в другую сторону – перешла на рельсы Порошенко, что в идеологии, что в порохоботстве. Но оппозиция сейчас как раз апеллирует к тем обещаниям, которые давала эта власть», – отметил эксперт, уточняя, что именно оппозиционные политики беспокоятся о выполнении таких предвыборных обещаний Зеленского, как восстановление мира на Донбассе и урегулирование роста цен и тарифов.

По его мнению, именно это является главным раздражителем для Зеленского и его команды, которые не в состоянии предложить какие-то конкурентные программы для решения этих проблем.

«Поэтому вызывает такое раздражение и Медведчук, и оппозиция в целом. Поэтому все силы бросаются не на достойную конкуренцию, а на уничтожение и самой оппозиции, и конкретных депутатов, и телеканалам «рот затыкают». Потому что некому будет говорить, если всем каналам «заткнуть рот». Некому будет говорить правду и что-либо, кроме славословий для власти», – резюмировал Владимир Кацман.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем.

«Гражданам Украины и международным партнерам нашей страны стоит задуматься даже не над тем, что уничтожается Конституция Украины, попираются свободы людей и законы страны, а над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть», – подчеркнул парламентарий.