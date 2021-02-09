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Глава НАПК составил два протокола на Тупицкого

09.02.2021 / 12:48
Председатель НАПК Александр Новиков составил два админпротокола на бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму и из-за конфликта интересов.

Об этом сообщается на странице Национального антикоррупционного агентства в Фейсбуке.

"Председатель НАПК Александр Новиков составил два админпротокола на бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого. Судья имел конфликт интересов из-за незадекларированного участка в Крыму", - говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что с 31 декабря 2020 года действуют изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, по которым составить протокол о таких административных правонарушениях, если их совершил судья, могут только лично председатель НАПК или его заместители.

Также сообщается, что врученные протоколы будут переданы в суд, ведь признать лицо виновным в совершении административного нарушения, связанного с коррупцией, может только суд.

По сути дела, в НАПК сообщают, что еще 1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол.

7 октября Тупицкий сообщил НАПК, что он отбывает в ежегодный отпуск и просит продлить срок для дачи объяснений.

"Итак, он осознавал, что в отношении его НАПК может составить протокол о совершении правонарушения, связанного с коррупцией", - отметили в агентстве.

В то же время, 27 октября Конституционный суд, и в частности Тупицкий, проголосовал за решение, в котором признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

"27 октября 2020 года Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении Решения КСУ № 13-р/2020, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Таким образом, Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес", - подчеркнули в НАПК.

"Теперь, когда Верховная Рада восстановила упомянутое право НАПК, мы должны составить два админпротокола в отношении Тупицкого - об умышленном неуказании участка в декларации и о конфликте интересов», - отметил Новиков.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Источник

НАПК, Тупицкий
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