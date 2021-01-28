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Украина и Венгрия договорились о переговорах об образовании

28.01.2021 / 16:47
Украина и Венгрия во время визита главы венгерского МИД Петера Сийярто в Киев договорились о переговорах для разрешения спора относительно образования.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О договоренности рассказал на пресс-конференции в Киеве Петер Сийярто.

"Я обратился к господину министру, чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия насчет того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", - сказал Сийярто.

Дмитрий Кулеба подтвердил запланированное заседание рабочей группы по вопросам образования.

"Мы договорились, что в ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам образования, а также будет проведен онлайн бизнес-форум", - заявил Кулеба.

По словам Сийярто, если эти консультации будут успешными, "мы сможем исключить многие факторы неопределенности". "Если мы найдем решение по этому вопросу, наши отношения продвинутся вперед", - сказал Сийярто.

Венгерский министр также рассказал, что "в широком смысле" обсудил с Кулебой закон о языке.

"Я считаю, что надо рассматривать вместе законы о языке и об образовании. Я попросил мнистра, чтобы они вели с нацменьшинствами консультации по существу", - отметил глава венгерского МИД.

Напомним, ранее эксперты рекомендовали Украине путь, который позволит достичь компромисса с Венгрией без изменений в образовательной закона.

Источник

Украина, образование, Венгрия
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