ЕСПЧ признал частично приемлемой к рассмотрению по сути жалобу Киева в деле "Украина против РФ" о нарушениях прав человека в Крыму

Решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе, говорится в пресс-релизе, распространенном 14 января ЕСПЧ.

В сообщении отмечается, что, во-первых, Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что должно было быть решено, было ли приемлемо к рассмотрению предполагаемое нарушение прав человека Россией в Крыму в соответствующий период (с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года). Суд постановил, что не призван решать, был ли "прием" Крыма, согласно российскому законодательству, в состав России законным с точки зрения международного права.

"Прежде чем рассматривать утверждения об административной практике (России в Крыму), он (Суд) должен был рассмотреть, имела ли Россия "юрисдикцию", подразумеваемую статьей 1 Конвенции, над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, имеет ли он полномочия для рассмотрения заявления. Установлено, что факты, обжалованные правительством Украины, действительно попадали под "юрисдикцию" России на основании эффективного контроля, который она осуществляла над Крымом на тот момент. Приняв это решение, потребовалось учитывать, в частности, размер и силу возросшего российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года, без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза размещенным там российским войскам, согласно соответствующим двусторонним соглашениям, действующим в то время. Он также счел отчет правительства Украины последовательным и последовательным на протяжении всего разбирательства; они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными доказательствами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях", - говорится в пояснении решения.

Суд отмечает, что этот вывод не предубеждает решения в отношении вопроса об ответственности России по Конвенции в отношении обжалуемых действий, что относится к этапу рассмотрения дела Судом по существу.

Далее Суд определил и применил порог доказательности и свой подход к стандарту и бремени доказательства и объявил приемлемыми без ущерба для рассмотрения по существу все, за исключением нескольких, жалобы правительства Украины на административную практику нарушения прав человека со стороны России.

Суд также решил уведомить правительство России о жалобе, не поданной до 2018 года, о предполагаемом перемещении украинских "заключенных" на территорию России, и, учитывая частичное совпадение в этом отношении с другой межгосударственной жалобой, Украина против России (№ 38334/18), решено присоединить последнее заявление к настоящему делу и рассмотреть вопрос о приемлемости и существе этой жалобы и последнее заявление одновременно с рассмотрением дела по существу.

Как сообщалось, дело касается утверждений Украины о систематических нарушениях Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека в Крыму. "Правительство Украины утверждает, что Российская Федерация с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, неотъемлемой частью Украины, и осуществляет юрисдикцию над ситуацией, которая привела к многочисленным нарушениям Конвенции. Правительство утверждает, что нарушения являются результатом общей административной практики РФ", - сообщил ранее Суд.

Так, правительство Украины ссылается на несколько статей Конвенции, в частности, на статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрещение бесчеловечного обращения и пыток), статью 5 (право на свободу и безопасность), статью 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статью 8 (право на уважение частной жизни), статью 9 (свобода религии), статью 10 (свобода выражения мнения) и статью 11 (свобода собраний).

Кроме того, украинское правительство считает, что нарушены статья 14 (запрещение дискриминации), статья 1 Протокола № 1 (защита собственности), статья 2 Протокола № 1 (право на образование) и статья 2 Протокола № 4 (свобода передвижения).

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