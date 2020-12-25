Митрополит Антоний рассказал, есть ли скорые признаки конца света

История человечества движется к своей финальной точке, однако, как долго продлится этот процесс, знает только Господь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Признаки конца света искали и многие последующие поколения христиан, часто сознательно или несознательно подтасовывая пророчества под события своего времени, нагнетая предапокалиптическую атмосферу. Признаки есть и сегодня. Но их достаточно было и раньше. История человечества движется к своей финальной точке, это очевидно. Но как долго продлится этот процесс, нам не дано знать, на какой бы кофейной гуще мы ни гадали. Даже Ангелы не знают, только Отец», - отметил митрополит Антоний.

Митрополит Антоний напомнил, что первые христиане, в их числе апостолы, считали, что Второе пришествие Христа Спасителя они застанут при жизни.

«Апостолы и ближайший круг действительно узрели рай еще при жизни: лицезрели Воскресшего Христа от Воскресения до Вознесения. Где Господь, там рай. Где нет Его, там воистину ад», - объяснил владыка.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «нет ни единого дня в истории человечества, чтобы христиане не свидетельствовали о своей вере ценой жизни».

«Звучит вопрос: до каких пор Небо будет это терпеть? Дело в том, что Божественная логика и логика людская – это, мягко говоря, разные вещи. То, что кажется ужасным и неприемлемым здесь, сквозь призму вечности входит в премудрый Божественный план о человеке. Господь, имея безграничную власть и неисчерпаемые возможности, умер страшной смертью, в том числе и за самого отъявленного негодяя, который родится спустя века, - отметил архиерей. - Человек не всё может и должен понять: Господь дает каждому только то, что нужно для спасения. Надо смириться с этим фактом и не требовать больше».

Владыка подчеркнул, что «нам остается просить Господа дать нам такую веру, чтобы те, кого мы любим, жили вечно, чтобы всё в нашей жизни всегда побеждалось любовью».