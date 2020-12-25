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В интервью Медведчука для Bloomberg многое осталось «за кадром», - эксперт-международник

25.12.2020 / 18:13
Для американских СМИ мнение председателя политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука по ряду вопросов является более весомым, чем мнение президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт-международник Андрей Бузаров. К такому выводу Бузаров пришел, сравнив интервью Владимира Зеленского и Виктора Медведчука ведущим политическим изданиям США – The New York Times и Bloomberg, соответственно.

Бузаров считает, что на самом деле Виктор Медведчук рассказал гораздо больше, чем вошло в финальную версию интервью. Также Бузаров пояснил, что The New York Times и Bloomberg – это ведущие политические издания США.

«Думаю, что интервью Медведчука явно чуть срезали, потому что оно было в контексте, не совсем удобном американцам. Напомню, что есть три главных издания о политике в США – The New York Times, Bloomberg Politics и The Washington Post», – подчеркнул эксперт.

Бузаров также обратил внимание, что по такому вопросу, как отношения между Украиной и Россией, американские СМИ больше интересовало мнение Медведчука, чем Зеленского.

«Когда Медведчук говорил об отношениях с Российской Федерацией, то американцев позиция Медведчука по этому вопросу интересовала больше, чем позиция Зеленского», – поделился выводами эксперт-международник.

Бузаров также добавил, что мнение Медведчука по вопросу украинско-российских отношений является для американских СМИ более значимым, чем мысли Зеленского.

«Потому что Зеленский явно не мог объяснить будущее украинско-российских отношений. А вот Медведчук тут более конкретные вещи сказал. И, естественно, для американцев эти вещи были более понятны. И, наверное, более весомы», – заключил эксперт-международник Андрей Бузаров.

Медведчук, Зеленский, Бузаров
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