Навального пытались повторно отравить в больнице Омска - Times

Об этом сообщает Times со ссылкой на анонимные источники в западной разведке.

"Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить заядлого критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", - говорится в сообщении.

В статье указано, что вторая доза нервно-паралитического вещества "Новичок" увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске не ввела ему атропин.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию местной больницы, а спустя два дня его отправили в Берлин.

Немецкие эксперты обнаружили в организме Навального следы отравления нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Лаборатории Германии, Франции и Швеции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили факт отравления.

Выйдя из больницы в октябре, Навальный временно остался для прохождения реабилитации в Германии.

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