Дефицит госбюджета в октябре составил более 30 миллиардов

Об этом сообщает Госказначейство.

Расходы госбюджета за январь - октябрь составляют более 950 миллиардов гривен (73% плана на год), доходы - 842 миллиардов (83% плана). Кредитование за 10 месяцев составляет 3,8 миллиарда гривен.

Отдельно за октябрь в бюджет поступило более 77 млрд гривен, расходы составили 107 миллиардов. Кредитование составил 1,8 миллиарда.

Так, дефицит госбюджета за 10 месяцев составляет 112,2 миллиарда гривен, из которых более 30 млрд - в октябре.

Общий фонд свели с дефицитом в 26 миллиардов в октябре, за 10 месяцев - более 120 миллиардов.

Напомним: за январь - сентябрь 2020 госбюджет Украины сведен с дефицитом 82 млрд гривен.

По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба выполнила годовой план по доходам общего фонда госбюджета.

До сих пор финального текста бюджета-2021 до сих пор нет, но он появится на Кабмине в ближайшее время - дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.

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