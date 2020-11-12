Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

"Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный главой украинской делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками", - сообщается на официальной странице делегации в Фейсбук по итогам видеоконференции ТКГ 11 ноября.

Основной аргумент украинской стороны заключается в том, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

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