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Украина поддержала в ТКГ инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для скорейшего согласования позиций по "плану действий"

12.11.2020 / 14:45
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для согласования Плана действий по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ, который поддержат все стороны.

"Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный главой украинской делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками", - сообщается на официальной странице делегации в Фейсбук по итогам видеоконференции ТКГ 11 ноября.

Основной аргумент украинской стороны заключается в том, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

Источник

Донбасс, ОБСЕ, ТКГ
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