УЗ возобновляет продажу билетов в "красный" Ужгород и еще несколько станций

Об этом сообщает Укрзализныця в Фейсбуке.

"Укрзализныця" по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября возобновляет движение по большинству закрытых станций", - говорится в сообщении.

Так что будет открыта продажа билетов с железнодорожных станций: Берегово; Волосянка-Закарпатская; Великий Березный; Кострино; Перечин; Ставное; Ужгород; Пологи; Сарата; Кулевча; Шепетовка.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать с 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник).

Со 2 ноября Укрзализныця закрыла продажу билетов с железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставнео, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка.

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