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Рада отправила на доработку законопроект об отсрочке кассовых аппаратов

05.11.2020 / 15:23
Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

За принятие документа за основу проголосовали 212 нардепов при 226 необходимых.

"Я благодарен руководителям фракций, депутатских групп за это взвешенное решение, потому что сейчас, в условиях сокращения госбюджета, сокращения экономики и снижения налоговых платежей и возможностей для бизнеса в условиях пандемии COVID мы не можем делать тотальную фискализацию и заставлять устанавливать РРО", - сказал перед голосованием заместитель председателя налогового комитета ВР Александр Дубинский.

За направление законопроекта в комитет для подготовки на повторное первое чтение проголосовали 254 нардепа.

Напомним: в Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Источник

ВР, кассовые аппараты
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