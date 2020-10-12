В УПЦ назвали идею о «карантине выходного дня» нарушением конституционных прав

Идея украинских властей о «карантине выходного дня» – это нарушение Конституционных прав граждан страны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, об этом заявил глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя высказывания председателя медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого о новой идее – ввести в Украине «карантин выходного дня».

«Запретить людям проводить выходные так, как они считают нужным – незаконно. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины (ст. 64 КУ) и «карантин выходного дня» отнюдь не является таким случаем», - подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

Кроме того, он отметил, что «верующие люди обеспокоены тем, что при реализации «карантина выходного дня», они не смогут удовлетворить свои религиозные потребности, посещать церковь и участвовать в богослужении».

По его мнению, в этой идее отсутствует какая-либо логика: «на выходных сидите дома, а в остальные дни делайте, что хотите?»

«На сегодняшний день принято достаточно карантинных мероприятий и проблема в том, что их не соблюдают ни на концертах, ни в торговых центрах. Теперь решили зайти с другой стороны: запретить людям выходить из дома – «оригинально», – сказал юрист.

«Мне это напоминает людей в защитной спецодежде и грузовики, которые проводят дезинфекцию по улицам города с целью психологического воздействия и нагнетания», -заключил протоиерей Александр Бахов.