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Обращение народного депутата Антона Полякова

08.10.2020 / 13:04
Друзья, я, как народный депутат и член антикоррупционного комитета Верховной Рады, убеждён в том, что все без исключения коллеги по парламенту должны строго соблюдать нормы Закона и отчитываться перед Народом.

Особенно те, кто называют себя «борцами» с коррупцией.

Поэтому, получив информацию о возможных нарушениях в декларировании депутата из фракции «Голос» Ярослава Юрчишына, подал соответствующий запрос в НАПК.

Надеюсь, на адекватную, компетентную и, что главное, непредвзятую реакцию на изложенные мной данные.

Ведь у нас в стране не должно быть «особенных», даже если они выполняют функции топ-пиарщиков конкретной структуры, которая так и не смогла показать никакого результата за 6 лет работы, несмотря на миллиардные бюджеты.

Следите за ситуацией...

 

НАПК, Поляков, Юрчишин
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