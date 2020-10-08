Обращение народного депутата Антона Полякова

Особенно те, кто называют себя «борцами» с коррупцией.

Поэтому, получив информацию о возможных нарушениях в декларировании депутата из фракции «Голос» Ярослава Юрчишына, подал соответствующий запрос в НАПК.

Надеюсь, на адекватную, компетентную и, что главное, непредвзятую реакцию на изложенные мной данные.

Ведь у нас в стране не должно быть «особенных», даже если они выполняют функции топ-пиарщиков конкретной структуры, которая так и не смогла показать никакого результата за 6 лет работы, несмотря на миллиардные бюджеты.

Следите за ситуацией...