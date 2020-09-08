Войти | Зарегистрироваться
12:05

вторник,
08 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ прокомментировали требование Епифания к властям о защите ПЦУ

08.09.2020 / 11:40
В УПЦ прокомментировали требование Епифания к властям о защите ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Этот призыв отражает настоящий способ пополнения новосозданной "ПЦУ" – путем захвата храмов УПЦ

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал требование Епифания Думенко к властям Украины о защите ПЦУ и тех верующих, которые решили «перейти» в новосозданную структуру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт юротдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов считает, что настоящий способ пополнения новосозданной ПЦУ совершается путем захвата храмов УПЦ.

Его комментарий стал реакцией также на слова преподавателя Тульчинского училища культуры Александра Шкуратовского, который пообещал, что сторонники ПЦУ продолжат отбирать храмы у УПЦ.

«Этот призыв отражает настоящий способ пополнения новосозданной "ПЦУ" – путем захвата храмов УПЦ», – написал отец Александр.

По его словам, «на самом деле в последние годы мы являемся свидетелями именно захватов храмов Украинской Православной Церкви. Отождествляя религиозную общину с территориальной, органы местной власти без ведома верующих УПЦ проводят незаконную перерегистрацию и способствуют захвату церквей».

«В большинстве приходов, которые были захвачены таким способом мы можем наблюдать отсутствие богослужебной жизни – храмы пустуют, а верующие УПЦ или строят новые церкви, или молятся в хатах», - отметил Глава юротдела УПЦ.

Протоиерей Александр Бахов пообещал, что юротдел и верующие УПЦ «будут защищать наши храмы всеми законными способами и реагировать на каждый случай захвата и нарушения прав религиозных общин УПЦ».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 сентября
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.