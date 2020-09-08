В УПЦ прокомментировали требование Епифания к властям о защите ПЦУ

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал требование Епифания Думенко к властям Украины о защите ПЦУ и тех верующих, которые решили «перейти» в новосозданную структуру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт юротдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов считает, что настоящий способ пополнения новосозданной ПЦУ совершается путем захвата храмов УПЦ.

Его комментарий стал реакцией также на слова преподавателя Тульчинского училища культуры Александра Шкуратовского, который пообещал, что сторонники ПЦУ продолжат отбирать храмы у УПЦ.

«Этот призыв отражает настоящий способ пополнения новосозданной "ПЦУ" – путем захвата храмов УПЦ», – написал отец Александр.

По его словам, «на самом деле в последние годы мы являемся свидетелями именно захватов храмов Украинской Православной Церкви. Отождествляя религиозную общину с территориальной, органы местной власти без ведома верующих УПЦ проводят незаконную перерегистрацию и способствуют захвату церквей».

«В большинстве приходов, которые были захвачены таким способом мы можем наблюдать отсутствие богослужебной жизни – храмы пустуют, а верующие УПЦ или строят новые церкви, или молятся в хатах», - отметил Глава юротдела УПЦ.

Протоиерей Александр Бахов пообещал, что юротдел и верующие УПЦ «будут защищать наши храмы всеми законными способами и реагировать на каждый случай захвата и нарушения прав религиозных общин УПЦ».